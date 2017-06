El Vadefoodies porta la seva proposta de plats i música en dues nits a l'aire lliure

El Vadefoodies, que enguany ha arribat als tres anys de vida, ha estat el protagonista de la nit igualadadina de divendres i de dissabte. El primer dia, prop de vuit-centes persones van gaudir d'aquesta proposta de gastronomia i música, al Museu de la Pell. Anit, abans de tancar aquesta edició hi havia molt ambient a la zona.

El divendres es va inaugurar aquesta tercera edició, molt marcada per una calor extraordinària. Els termòmetres assenyalaven 32 graus, que s'han anat descendint a mesura que ha marxat el sol. El Vadefoodies ha mantingut el seu doble objectiu: reivindicar i donar a conèixer la gastronomia de casa i a la vegada apropar les tendències culinàries d'altres indrets, sense necessitat de moure's de la capital de l'Anoia.

Per anar fent gana, el Museu de la Pell va acollir la xerrada de nutrició i esport, que ha estat acompanyada d'una demostració culinària en directe, amb la presència de la campiona local Laura Orgué. Paral·lelament també ha tingut lloc, a la sala de Les Encavellades, un tast de vins lligats estretament al territori, on s'han degustat més d'una vintena d'especialitats sota les indicacions de l'enòleg Josep Queralt. També, els que ho han desitjat, han pogut gaudir d'un showcooking de la més tradicional Gastronomia Mexicana, supervisat per Ana Goycoolea, del Consulat de Mèxic barceloní.

Al vespre ha arribat el moment més esperat de la jornada, el sopar. Un total de 24 estands han ofert les seves propostes gastronòmiques, molt variades. Joan Fontanella, director del festival, ha comentat que "s'han pogut veure receptes molt innovadores i de gran qualitat". Amb una àmplia presència de restauradors locals, però també de cuina internacional, el pati del Museu de la Pell s'ha convertit en un mercat de tapes i degustacions. Els visitants fent un tomb, han pogut recórrer diversos països i assaborir-ne les millors delicadeses, és per això que aquest any Vadefoodies s'acompanya de l'eslògan i fil argumental «Rodaplats», que intenta plasmar aquest concepte d'internacionalitat.

El foodie ha estat i és la moneda pròpia del certamen, que s'ha pogut adquirir pel preu d'un euro i mig la unitat. Paradistes i públic han intercanviat aquestes fitxes de plàstic taronja al llarg de la nit, que ara ja són un dels trets característics del festival

El Vadefoodies no ha decebut, i ha assegurat un any més que Igualada és un referent de la cuina a Catalunya. Conegut per ser sinònim de bon ambient, ha ofert música al llarg de tota la vetllada, de la mà dels discjòqueis DJ Fix i DJ Jepi, també ha tingut l'actuació de Filferro, que han versionat clàssics del rock al català.