El PSC troba "escandalós" que es gastin 400.000 euros en el camp de gespa

Després de les explicacions donades pel govern de CiU sobre el camp de gespa de l'avinguda de Catalunya, Socialistes d'Igualada troba "escandalosa" la xifra que s'ha donat: la seva construcció ha costat 400.000 euros. Consideren que és "desproporcionat" aquest cost i recorden que caldrà sumar-hi el que costi el manteniment de la gespa natural.

En aquest sentit, el PSC censura que l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, amagui la xifra del que costarà el seu manteniment, ja que va explicar a la premsa que fins d'aquí a un any no ho dirà. Els socialistes també mostren la seva sopresa perquè l'alcalde asseguri que el camp només tindrà gespa a la tardor i a la primavera. Pel PSC això encara posa en més qüestió gastar 400.000 euros i el manteniment que tindrà perquè només sigui realitat dos cops l'any. A més, demanen que es detalli quins esdeveniments s'hi faran, més enllà dels quatre dies que dura l'European Balloon Festival.

Les explicacions de Castells van arribar forçades pel comunicat de premsa que Socialistes d'Igualada va fer la setmana passada tot qüestionant la idoneïtat del camp de gespa, ja que consideren que en un clima càlid com el d'Igualada és "ilògic" plantar 25.000 metres quadrats de gespa natural. El PSC avança que hi ha alternatives més econòmiques i que evitarien costos de manteniment com les que preveia el projecte que l'Entesa per Igualada va dibuixar a l'any 2010 i que CiU va aturar quan va entrar al govern. El projecte de l'Entesa preveia crear un parc mediterrani a l'avinguda de Catalunya, enlloc d'un parc en el qual sembla que el govern de CiU pensa que Igualada és una ciutat dels països nòrdics sense ser-ho.