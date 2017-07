L'Anoia homenatja la primera alcaldessa de Catalunya a la Pobla

Natividad Yarza, la que va ser la primera alcaldessa de Catalunya, tindrà avui un acte d'homenatge a la Pobla de Claramunt. Yarza va ser la presidenta de la corporació de Bellprat durant la Segona República. Avui, a les 7 de la tarda, al teatre Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt es durà a terme l'acte d'homenatge i conferència sobre la vida d'aquesta mestra i política. Va ser alcaldessa entre el 1934 i el 1936.

L'acte serà un record de la seva figura i un homenatge a les seves antigues alumnes durant els anys de la Segona República, algunes de les quals encara són vives i és previst que avui assisteixin a l'acte. La conferència serà a càrrec d'Antoni Dalmau, historiador i escriptor (vegeu article d'Antoni Dalmau a les pàgines d'Opinió d'avui) i Isidre Surroca, ambdós estudiosos de la seva biografia. Al final de la presentació hi haurà un torn obert de paraules, moderat per Josep Rabell, per escoltar i recollir el testimoni dels assistents i de les antigues alumnes de Natividad Yarza.



De Valladolid a l'Anoia

Va néixer a Valladolid, filla de Manuel Yarza Lavilla, originari de Brea de Aragón, i de Lorenza Planas Ramis, nascuda a Huarte (Navarra). El matrimoni va tenir tres fills: Bernarda, Natividad i Mariano. El pare treballava de sabater per a l'exèrcit i quan feia pocs mesos que havia nascut la Natividad, es va haver de traslladar amb tota la família a la plaça militar de Saragossa. El 1876, quatre anys més tard, es desplaçaven tots a Barcelona. Del 1904 al 1905 cursà estudis de mestra a Osca, i el 1906 començà a exercir com a tal a Santa Margarida de Montbui, Pontons, Vilada, Malla, Saderra (Oris), Vilanova del Camí, Igualada, Gandesa, Cabrera de Mataró, Candasnos i, finalment, el juny del 1930, va ser nomenada mestra en propietat de l'escola de Bellprat.

El 1931, amb l'arribada de la República, va constituir a Barcelona l'Associació Femenina Republicana Victoria Kent, conjuntament amb Irene González Barrio, Julia Balagué Cases, Magdalena Alabart Belart, Josefa Ferrer i Vallès, Francesca Quelart i Ferrer, Teresa Sabadell i Isabel Jornet. Vinculada als radicalsocialistes, fou una destacada propagandista i membre de la junta directiva del Centre Radical Socialista del Districte IX de Barcelona. El 1933 fou oradora dels actes d'homenatge a Benito Pérez Galdós i al seixantè aniversari de la proclamació de la Primera República. També va participar activament en la instauració del Centre Radicalsocialista de Bellprat. El juliol del 1933 fou elegida vicesecretària de la Junta General Constituent de l'Institut Laic Benèfic de Catalunya. Després del novembre del 33, Yarza abandonà el partit de Marcel·lí Domingo per encapçalar, poc després, la candidatura d'ERC a les eleccions municipals de Bellprat, i va resultar escollida alcaldessa en les eleccions del gener del 1934.

El 12 de febrer fou distingida pel President Lluís Companys al Palau de la Generalitat. També participà en la Diada dels Ajuntaments d'Esquerra, que tingué lloc l'11 de març del 1934 i va ocupar un lloc a la taula de la presidència al costat de Lluís Companys, Joan Casanovas, president del Parlament, els consellers Ventura Gassol i Martí Barrera i els caps dels grups parlamentaris al Parlament, Josep Mestres, i al Congrés, Amadeu Aragay.

A l'estiu del 1934 ocupà la plaça de mestra a la Pobla de Claramunt, localitat on va residir fins a l'inici de la guerra civil. Amb l'aixecament militar del juliol del 1936, Yarza –que tenia seixanta-tres anys– s'allista a la columna Del Barrio i es trasllada al front d'Aragó, on realitza tasques de proveïments per a les trinxeres. A partir del 1953, vivint a Tolosa de Llenguadoc, va començar a rebre un ajut de l'Spanish Refugee Aid, Inc, per la fràgil situació econòmica. Va morir superats els 80 anys a La Grave, a França. El 2 de novembre del 2007 l'Ajuntament de Bellprat la va homenatjar.