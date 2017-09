El Mercat Barroc de la Festa dels Miquelets obté una bona nota dels paradistes

Aquest ha estat un cap de setmana festiu i commemoratiu a Olesa de Montserrat amb la Festa dels Miquelets, que ha tingut un element important per enriquir l'ambientació dels carrers per transformar la població en una vila de principi del segle XVIII amb el Mercat Barroc, on els visitants han pogut copsar la qualitat dels productes de producció artesanal, d'alimentació de proximitat així com altres tipus de paradetes per a tots els públics.

Els propietaris de les paradetes van gaudir de l'ambient tant com el públic assistent i van valorar de manera positiva el muntatge i l'organització del Mercat Barroc. La ubicació del mercat, a l'entorn del nucli antic de la vila, de carrerons estrets i amb elements arquitectònics, van ajudar a ambientar.

Carme Huertas, propietària d'un forn de pa a Olesa i que forma part de l'associació de comerciants local, va valorar que l'organització de la fira havia estat increïble, molt positiva i de les millors que s'han fet al poble en molt de temps.

Al capdavant d'una parada de davantals decorats artesanalment, Carolina Usart va remarcar que, tot i que hi ha coses a millorar, com cada any, tal com està muntada ara la fira, repetiria l'experiència en pròximes edicions, ja que va considerar que està molt bé i té un bon ambient.

Maria Lorca, que porta una paradeta de productes elaborats amb fusta d'olivera olesana, va destacar que el nivell de la informació rebuda i també, en l'àmbit de la seguretat ciutadana, la seva percepció que la fira havia estat de bona nota. Tot i això pensava que els comerciants locals haurien d'estar agrupats en un mateix espai en pròximes edicions.

Manel Álvarez, propietari d'una paradeta de ratafia, va fer ressaltar el fet de poder interactuar amb la festa i la seva organització com un element molt destacat, però deia que en pròximes edicions s'hauria de millorar l'accés dels vehicles per als paradistes per facilitar la feina de muntatge i desmuntatge de la parada.

El vi també va ser present a les parades de la fira amb la de vins de Gonçal Masoliver, que va voler destacar la bellesa de la fira i l'ambientació que generen els grups de Miquelets, però va recordar que els temps encara són difícils per als firaires atès que l'economia encara està ressentida i el visitant no gasta tant com temps enrere.

Rosa Escala, una altra de les presentes presents al certamen i amb una paradeta de cadiretes i altres objectes decoratius fets amb fusta,va voler fer ressaltar com a element positiu com s'involucra la gent del poble en la festa i com ho viuen, però també es va mostrar descontenta de la seva ubicació perquè va considerar que no tenia prou visibilitat i que aquest fet li havia generat alguna incidència.

El balanç general de la Fira Barroca dels Miquelets és positiu per a la majoria de firaires, tot i que han destacat que caldria millorar-ne aspectes, com l'accés dels vehicles dels paradistes i algunes ubicacions, de cara a pròximes edicions d'una festa que es consolida i atrau més gent del Principat i la resta d'Europa.