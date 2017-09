Castellví aprova els comptes del 2016 i els tramet a la Sindicatura

El ple aprova el compte general del 2016 de l'Ajuntament de Castellví i ara el document serà tramès a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. El compte va ser aprovat per 5 vots a favor de l'equip de govern, tres en contra de Junts per Castellví-CP i una abstenció de Fem Poble-AM. Al ple es van desestimar les al·legacions de Junts per Castellví.

El regidor d'Hisenda, Carles Pitart, va explicar les funcions de la comissió especial de comptes i que les al·legacions de Junts per Castellví havien estat desestimades en l'informe del secretari.

La regidora de Junts per Castell-ví María Carmen Pérez va asse-nyalar que les al·legacions del seu grup «són pràcticament les mateixes que vam presentar l'any anterior, però com a Junts per Castellví creiem que algunes de les execucions no són les correctes». Aquestes formacions demanen millor control econòmic.