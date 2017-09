Confisquen a Igualada 2,5 milions de paperetes i 4 milions de sobres

La Guàrdia Civil ha confiscat aquesta tarda milions de paperetes i material electoral del referèndum del proper 1 d'octubre en un magatzem d'Igualada. En concret, han trobat 2'5 milions de paperetes i quatre milions de sobres, que s'han emportat amb dues furgonetes.



L'empresa registrada és Palibex, dedicada al transports de palets, i està ubicada al Polígon les Comes d'Igualada. Al lloc ha comparegut l'alcalde d'Igualada, Marc Castells del PDeCAT, que ha desmentit les primeres informacions aparegudes als mitjans, que indicaven que la Guàrdia Civil també s'havien emportat urnes destinades al referèndum del proper 1-O.



A l'empresa Events, registrada unes hores abans, hi havia unes 100 urnes, però no estaven destinades al referèndum, sinó que eren urnes velles fetes servir per a les eleccions del FC Barcelona. Al comprovar-ho, la Guàrdia Civil ha decidit deixar-les.





Desmenteixo totalment que s'hagin requisat urnes en l'operació d'aquesta tarda a Igualada. Propaganda per desanimar-nos. Recordeu, votarem! — Marc Castells (@marccastells) 28 de setembre de 2017

Registre a Igualada. S'emporten 2 o 3 furgonetes. No patiu, res important. Seguim pic.twitter.com/9hzVqNOAa2 — Núria (@somiatwittes) 28 de setembre de 2017



La Guàrdia Civil entra a l'empresa Events d'Igualada

Poca estona abans, agents de lahan entrat a l'empresa Events d'–que es dedica a la producció d'esdeveniments culturals i esportius- per buscar material relacionat amb el referèndum.Tot i que en un primer moment no els han deixat entrar perquè no duien una ordre judicial, finalment la direcció de l'empresa a accedit a deixar-los passar. Els agents, que anaven vestits de paisà, han dit als treballadors que buscaveni, al cap d'uns minuts d'escorcoll, han marxat sense endur-se res.