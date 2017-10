Vilanova reforçarà l'atenció i l'ajut a les persones amb intolerància alimentària

L'Ajuntament de Vilanova del Camí vol intensificar l'assistència i els ajuts que presta a les famílies de la població afectades per la celiaquia que, entre altres coses, reclamen més visibilitat i més formació per a comerciants i restauradors.

L'anunci d'aquest programa de reforç sorgeix com a resposta a les demandes manifestades pel col·lectiu de celíacs en una trobada recent que l'alcaldessa de la població, Noemí Trucharte, i els regidors de Serveis Personals i Promoció Econòmica, Sílvia Cáceres i Francisco Palacios, van mantenir amb les famílies afectades per la malaltia celíaca beneficiàries de les ajudes municipals. Enguany, l'Ajuntament ha atorgat 21 ajudes amb un import total de 4.400 euros.

La trobada va servir per escoltar les demandes de les persones afectades per al·lèrgies o intolerància al gluten. Asseguren que sovint se senten apartades de la societat perquè els és molt complicat poder gaudir d'activitats on intervé la gastronomia, com el Viu la Tapa o el Vilashopping, per exemple. En aquest sentit, el col·lectiu va fer arribar al govern algunes propostes encaminades a conscienciar la població sobre aquesta malaltia, i en especial per demanar tant als comerços com als restauradors que introdueixin productes i menús per a celíacs.

També van insistir molt en la necessitat de fer tallers de formació per a restauradors perquè quan preparin menús sense gluten ho facin amb totes les garanties. En la trobada també es va posar de manifest la preocupació per la contaminació creuada, sobretot pel que fa als menús infantils, i per això també demanen algun tipus de formació per a les persones que s'ocupen d'elaborar i preparar els menús escolars.



Contacte amb comerç i restauració

El regidor Francisco Palacios assegura que des de Promoció Econòmica ja han començat a treballar en diferents projectes com l'organització de tallers específics per a restauradors o persones encarregades de manipular aliments o confeccionar menús per a persones celíaques. Per altra banda, s'han iniciat contactes amb l'entitat Vilanova Comerç per promoure la introducció de productes sense gluten, sense lactosa, i sense ou, entre d'altres, i hi ha el compromís municipal que en la propera edició del Viu la Tapa i del Vilashopping hi hagi com a mínim una parada amb elaboracions per a celíacs i també per a persones amb altres intoleràncies alimentàries.

En aquesta mateixa línia, l'alcaldessa, Noemí Trucharte, i la regidora Sílvia Cáceres han explicat que l'Ajuntament ha incorporat un article als contractes de les concessions administratives dels bars que els obliga a tenir també productes sense gluten. Aquest estiu, per exemple, ja s'ha començat a fer a la piscina municipal.

D'altra banda, Cáceres es mostra molt satisfeta de la feina feta durant aquests nou mesos de govern, tot i que assegura que encara queda molta feina per fer. D'entrada, i a banda dels diferents projectes de conscienciació i formació que preveu impulsar l'Ajuntament, des de la seva regidoria es vol continuar treballant amb les famílies afectades per intoleràncies alimentàries, que a Vilanova són una vuitantena. L'objectiu és que durant la tercera convocatòria es pugui incrementar el nombre de famílies beneficiàries.