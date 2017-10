El turisme rural de l'Anoia té un bon nivell d'ocupació

El turisme rural de la zona de l'Alta Segarra i l'entorn bagenc de la serra de Castelltallat i Sant Mateu de Bages té un nivell d'ocupació alt de les cases durant aquest pont, especialment aquests darrers dies del cap de setmana, ja que no tothom va poder gaudir dels quatre dies de festa. Des del Consorci per la Promoció de l'Alta Anoia expliquen que les reserves pel cap de setmana del pont s'han situat entre el 85 i el 90%. Les nits de dimecres i de dijous van ser més fluixes, però des del consorci apunten que aquesta és una tendència dels darrers anys, que els visitants acostumen a fer reserves per una mitjana de dues nits ni que hi hagi més dies de festa. Pel que fa a la situació política, des del Consorci per la Promoció de l'Alta Anoia asseguren que no han notat cap afectació.

En el conjunt de la Catalunya Central també s'estan complint les expectatives. Al Berguedà, per exemple, s'apunta que l'ocupació aquesta tardor serà millor que la del 2016. Quant a l'afectació en el turisme de la situació d'inestabilitat política de Catalunya, la majoria de comarques del territori asseguren que no s'ha notat en el ritme de reserves, a excepció del Solsonès. En aquest sentit, el Gremi d'Hostaleria del Solsonès ha explicat que en els darrers dies dos grups d'estrangers, de 50 i 25 persones respectivament, han anul·lat la seva reserva, tot i que apunten que les anul·lacions no afecten les reserves pel pont del Pilar. La situació d'incertesa política del país ha tingut un lleuger efecte en el turisme a la comarca del Solsonès.