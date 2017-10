Igualada millora la recollida de residus i s'apropa a la mitjana catalana

Els nivells de reciclatge de la ciutat d'Igualada s'apropen als de la mitjana de Catalunya i estan per sobre dels de la mitjana de la comarca. La millora de les dades no és espectacular, però sí que es manté en els darrers anys, i això fa que es vagin escurçant les diferències respecte a les mitjanes de país. Les dades es veuen amb satisfacció des del govern. El tinent d'alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, explica que la millora es fa «a bon ritme, incrementant els percentatges de recollida selectiva i reduint el rebuig de manera continuada des del 2014».

El 2016 la generació de residus per capita es va situar en els 1,39 quilos per habitant i dia –el 2015 aquest indicador era d'1,45 quilos per habitant i dia–, trencant d'aquesta manera la barrera dels 1,40 quilos per habitant i dia, i situant-se per sota de la mitjana comarcal –1,44 quilos per habitant i dia– i molt a prop de la mitjana de Catalunya –1,36 quilos per habitant i dia.

La generació total de residus a la capital de l'Anoia va ser de 19.769 tones, i va baixar per primera vegada des de l'any 2005 de les 20.000 tones. D'aquestes, però, 14.402 tones corresponen a la fracció resta o rebuig, que encara suposa un 72,85% dels residus generats. Pont apunta, per això, que «malgrat que el 2016 es van reduir notablement les 15.330 tones que s'havien recollit el 2015, encara hi ha molta feina a fer per millorar en aquest apartat, en aquesta línia treballem».

Pel que fa a la recollida selectiva total, el 2016 es va arribar al 27,15% –l'any 2015 havia estat del 25,35%–, lluny encara de l'objectiu del 50% previst per a l'any 2020 per l'Agència de Residus de Catalunya, tot i que segons Pont «s'avança en la bona línia». En les quatre fraccions de recollida selectiva, orgànica, envasos lleugers, vidre, i paper i cartró, han augmentat les tones recollides, així com a les altres fraccions recollides selectivament, com són residus d'aparells elèctrics i electrònics, piles, fluorescents, olis i fustes, entre d'altres.



Campanyes de foment

Pont també ha explicat que a partir de les campanyes dirigides a l'àmbit comercial des del departament municipal de Medi Ambient l'any 2016 i especialment el 2017, com les d'envasos lleugers i vidre dirigides al sector Horeca, o la de recollida d'orgànica porta a porta dels grans productors, es preveu que els índexs de reciclatge continuïn augmentant i la generació de rebuig segueixi disminuint, com ja mostren les dades preliminars de l'any 2017. També es considera important en aquesta mateixa línia la modificació de les ordenances fiscals pel que fa a les taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans, prevista per a l'any 2018.