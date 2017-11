La Cuina de la Nostra Memòria permetrà tastar avui la tradicional truita de murri

La Setmana del Turisme Industrial a Catalunya tindrà moltes més activitats programades a Igualada, entre les quals destaca una activitat avui a 2/4 de 12 del matí al Museu de la Pell, per recuperar un dels àpats més tradicionals dels adobers, l'anomenada truita de murri.

La iniciativa s'emmarca també en els actes de La Cuina de la Nostra Memòria per recuperar la gastronomia que els avantpassats van realitzar durant la seva vida en el món industrial.

La cita és doble: a 2/4 de 12 es durà a terme l'habitual visita guiada a les exposicions permanents de la instal·lació que es fa el primer diumenge de mes i, en acabar, a tots els assistents se'ls lliurarà un tiquet amb descompte de 2 euros sobre el menú per tastar la truita de murri en un dels restaurants que participen en la iniciativa: El Jardí, El Racó del Traginer, Singular i Ramon Cuadras.



Passat que mira al futur

Glòria Escala, directora del Museu de la Pell d'Igualada, ha explicat a aquest diari que aquesta institució s'ha volgut sumar a la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya per mostrar el passat d'una indústria com l'adobera, tan present a la vila però que mira cap al futur.

Glòria Escala destaca la voluntat del museu per fer partícips els igualadins i igualadines de la tradició industrial de la vila i remarca la voluntat que aquest museu hi contribueixi amb activitats com la visita comentada pel passat adober que es va fer ahir, dissabte, a Igualada.