Igualada començarà a la primavera les obres del futur Centre Cívic Nord

Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Igualada han enllestit la redacció del projecte executiu del futur Centre Cívic Nord i la previsió del consistori és iniciar les obres la primavera del 2018. Es tracta del tercer equipament cívic de titularitat municipal que tindrà la capital de l'Anoia i el cinquè si es tenen en compte els que depenen de la Generalitat. La durada prevista de les obres és de dotze mesos i la inversió de 3 milions d'euros.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha assegurat que els centres cívics són "fonamentals per a la dinamització dels barris, la cohesió social, el servei de proximitat a les persones o l'activitat de les entitats i la ciutadania". Alhora ha expressat que "volem afavorir que els igualadins trobin als seus barris tot allò necessari per desenvolupar una vida plena, des de la infància fins a la vellesa".

El nou Centre Cívic Nord s'aixecarà en un terreny de 1.600 metres quadrats a la zona nord de la ciutat en una parcel·la que el consistori va comprar l'any 2016. El projecte executiu que ara s'ha presentat és fruit d'un pla funcional mitjançant el qual, al llarg dels últims mesos, s'han avaluat les necessitats i requisits que hauria de tenir la instal·lació per oferir uns espais i serveis el més adequats possible a allò que demandarà la ciutadania. Aquest pla funcional, segons ha apuntat l'alcalde, ha estat consensuat pel govern municipal –PDeCAT– i els Socialistes d'Igualada.

L'edifici constarà de cinc plantes en total, amb el seu accés principal pel carrer Sant Martí de Tous, on hi haurà també amb una nova zona verda. Serà una estructura diàfana, amb molta entrada de llum natural, accessible per a tots els usuaris i que seguirà també criteris d´eficiència energètica que li han de permetre assolir la màxima classificació A.

A la planta baixa hi haurà el vestíbul general i la recepció, l'espai de treball dels responsables de coordinació, l'espai de trobada, una sala polivalent gran, els serveis sanitaris generals i vestidors; a la planta primera hi haurà una sala gran de lectura; a la segona planta s'hi podrà trobar l'espai polivalent per entitats amb un despatx de tècnics i l'espai d'oficines on es preveu traslladar el departament d´Entorn Comunitari i Cooperació; a la planta tercera hi haurà una aula de cuina, una aula de formació, l'espai de reunions i una aula de manualitats; i a la quarta planta s'han plantejat dues aules d'activitats dirigides i una terrassa que podrà acollir també activitats a l'aire lliure. Totes les plantes comptaran, a més, amb lavabos i espais de magatzem.

Ara mateix, segons dades de 2015, els dos equipaments cívics que depenen de l'Ajuntament ofereixen al voltant de 350 cursos, tallers i activitats cada any, als quals s'hi inscriuen gairebé 5.000 persones. L'Ajuntament calcula que la influència del futur Centre Cívic Nord pot arribar a donar servei a una població d'uns 15.000 habitants.