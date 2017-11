La Generalitat obre un expedient de rescissió a Monbus per la línia d'Igualada a Barcelona

La Generalitat de Catalunya obrirà un expedient per a la rescissió de contracte de concessió de la línia de bus d'Igualada a Barcelona. Aquesta decisió arriba després de les irregularitats recollides fins ara en el servei i, especialment de les que s'han acumulat aquest any. Unes deficiències en el servei que inclouen, entre d'altres, retards a la línia, vehicles que no paren a les parades previstes, mal estat dels vehicles i canvis no comunicats que formen part de l'expedient a l'empresa gallega Monbus.

Aquesta firma és la mateixa concessionària del servei a Manresa, però en aquests moment no hi ha expedient sobre aquest servei i fonts del departament indicaven que les denúncies per anomalies han baixat des que es va iniciar el servei des de la capital del Bages.

El Secretari d'infraestructures, Ricard Font, ha explicat a Igualada la decisió aquest divendres al matí als alcaldes de municipis amb parada de la linia, de l'Anoia i el Baix Llobregat. L'expedient ara acordat iniciarà la seva tramitació a mitjans de gener, per tant, segurament, ja amb un nou govern a la Generalitat.