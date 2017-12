Demanen vuit anys i mig de presó per a l'acusat de violar una noia èbria a Igualada

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà avui, dimarts, un home acusat d'haver violat una noia a Igualada, aprofitant-se que es trobava sota els efectes de l'alcohol i, per tant, en estat de semiinconsciència. La fiscalia demana per al processat, Jaume R. S., la pena de vuit anys i mig de presó, per un delicte d'abusos sexuals amb penetració. L'home ja té antecedents penals.

Els fets, segons l'escrit de conclusions del ministeri públic, van tenir lloc l'1 de juny del 2014 a la matinada, al davant de la discoteca 6.9, situada al polígon de les Comes d'Igualada.

Segons el fiscal, la víctima es trobava en un elevat estat d'embriaguesa, al seient de darrere d'un cotxe, propietat d'un conegut de tots dos. La noia es trobava en estat de semiinconsciència, a causa de la ingesta de begudes alcohòliques.

La fiscalia assegura que Jaume R. S., amb un ànim libidinós, es va aprofitar de l'estat en què es trobava la víctima per penetrar-la vaginalment. Per aquest motiu, el ministeri fiscal tipifica els fets com un delicte d'abusos sexuals amb penetració, i demana per al processat la pena de vuit anys i sis mesos de presó.

A més a més, la fiscalia reclama que Jaume R. S. indemnitzi la víctima amb la quantitat de 7.500 euros, pels danys morals que li va causar. També reclama que l'acusat tingui prohibit acostar-se a la noia durant setze anys, a una distància no inferior a un quilòmetre, tant del seu domicili, del seu lloc de feina com de qualsevol altre lloc freqüentat per ella.

La prohibició també inclou cap tipus de comunicació amb ella. A més a més, quan surti de la presó, la fiscalia reclama que s'imposi a l'acusat una mesura de llibertat vigilada, durant vuit anys. El judici se celebrarà aquest dimarts al matí a la secció segona de l'Audiència Provincial de Barcelona