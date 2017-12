Creu Roja fa avui el darrer dia de la marató de joguines d'Igualada

La marató de la recollida solidària de joguines s'acaba avui, dissabte, a Igualada. Creu Roja, amb el lema «Els seus drets en joc», ha fet una crida als anoiencs perquè portin joguines noves als punt de recollida (al vestíbul de l'ajuntament) per als infants de famílies que no tenen recursos per comprar-ne. Ahir va tenir la recepció oberta pensant que era el darrer dia lectiu per a escoles i instituts abans de vacances. Avui obre de 12 a 14 h, a l'ajuntament, ja que al mateix edifici es fa la recepció de Nadal de les entitats. Les joguines han de ser noves.