Igualada inverteix per tenir una ciutat més amable

L'Ajuntament d'Igualada té per primera vegada en l'etapa de govern de Marc Castells un pressupost que preveu despesa i inversions, i en obres d'equipaments. Els partits a l'oposició han respost amb molta prudència a la iniciativa del govern per al 2018. Castells no ha tingut cap suport més enllà dels seus regidors, però té una majoria absoluta folgada. ERC, Socialistes d'Igualada, CUP, Decidim Igualada i PP han votat contra la proposta.

Aquest pressupost és de 58,1 milions d'euros pel que fa a l'Ajuntament i de 60 milions d'euros si s'hi sumen també les empreses municipals, l'11,7% més que l'any 2017. Destaca que hi haurà inversions, però sempre mantenint l'equilibri financer de la institució. Aquest apartat creixerà el 80% respecte de l'exercici actual, i passarà de 5,7 milions el 2017 a 10,3 milions d'euros el 2018.

Entre les principals inversions, l'Ajuntament preveu dedicar 2,1 milions d'euros per reformar l'antiga Teneria i ubicar-hi entre d'altres l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, 1,7 milions per a la nova pista poliesportiva del complex de Les Comes, 1,6 milions per al futur Centre Cívic Nord, 1 milió per a la millora de l'entorn i la via pública als barris, 1 milió per a la millora del polígon industrial de les Comes, 800.000 euros per reformar la plaça de la Masuca i 400.000 euros per a les pistes esportives de l'institut Badia i Margarit.

En aquest ple també s'ha aprovat la concessió i la denegació de subvencions per a la restauració de façanes corresponents al 2017 i s'han aprovat les bases per a la propera convocatòria. S'han aprovat també les bases per a les subvencions per a projectes d'interès social d'entitats sense ànim de lucre i per a les subvencions per al pagament de l'IBI, a banda de diferents operacions de tresoreria, la resolució d'al·legacions de les ordenances fiscals i, finalment, una addenda al conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb Fira d'Igualada per a l'organització de la fira BSTIM.

Decidim Igualada, un dels grups a l'oposició, creu que l'Ajuntament «va pel camí equivocat». En un comunicat afirmen que el gruix dels pressupostos se l'enduen infraestructures, algunes infrautilitzades com ara l'escorxador.