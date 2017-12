Òdena obre un parc de Nadal pensat per poder fer activitats variades

Òdena va ser una de les poblacions de l'Anoia que ahir van obrir les portes al parc de Nadal, ubicat al pavelló Mestre Vila Vell. L'espai infantil té un horari d'11 del matí a 2 del migdia, i de 5 de la tarda a 8 del vespre, dimecres 27, dijous 28 i divendres 29 de desembre. L'entrada és gratuïta per a tothom i s'oferiran activitats diverses cada dia.

El recinte ofereix diverses activitats com tallers de pintar la cara, tallers de treballs manuals, inflables, un brau mecànic, un circuit de cars, una pista d'escalèxtric, jocs tradicionals, llits elàstics, pista gegant de futbol... i un espai infantil per als més petits.

A banda de les activitats fixes s'ha organitzat una graella d'activitats per a cada dia. Així, per a avui, dijous, hi ha previst paintball infantil a la zona Bike-Parc, a 2/4 de 6 de la tarda exhibició rítmica Òdena, a les sis zumba-kids amb Eva, i a les 6 Helen, de l'acadèmia d'anglès d'Igualada Doron, oferirà un storytelling.