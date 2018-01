Olesa dóna feina a 44 persones a través de plans d'ocupació

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha rebut més de mig milió d'euros durant el 2017 per posar en marxa plans d'ocupació, a través dels quals s'ocuparà i es formarà un total de 44 persones. Els ajuts que ha rebut el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat li han arribat del Govern central, del de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona. El cap de Promoció Econòmica d'Olesa, Josep Tor-rent, ha destacat que «els projectes desenvolupats repercuteixen directament en el teixit econòmic d'Olesa».

Torrent ha destacat que a través d'aquests ajuts es poden desenvolupar plans d'ocupació que impulsa el SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya). Ara es comença a posar en marxa el darrer d'aquests plans, que es va aprovar el 2017 i que donarà feina durant uns mesos a un total de 15 persones. L'ajut és de 190.000 euros.

Per part de la Diputació, la subvenció és de més de 200.000 euros i també consisteix en un pla d'ocupació anual i que es convocarà a principi d'any. També el 2017 van arribar a l'Ajuntament d'Olesa 44.000 euros del programa de Garantia Juvenil. En total es dóna feina a 44 persones: 4 dins el programa de Joves en Pràctiques de Garantia Juvenil, 25 dins el Programa Complementari de Foment de l'Ocupació Local, i 15 en el Programa Treball i Formació.

Pel que fa al mig milió d'euros de subvencions rebudes aquest 2017, fonts del departament de Promoció Econòmica han explicat que aquesta xifra només s'havia aconseguit des del 2005 dues vegades: el 2010 i el 2016.

El mateix regidor ha volgut deixar clar que malgrat la importància que té per a la seva regidoria poder contractar 44 persones, el Servei de Promoció Econòmica no se centra únicament en aquests plans d'ocupació. «Durant aquest 2018 es posarà en marxa un Pla estratègic de desenvolupament econòmic d'Olesa en el qual s'ha estat treballant, així com també en la promoció d'accions al mercat municipal o el mercat ambulant», ha afegit.

En breu ha de començar el projecte d'ampliació del mercat ambulant dels divendres, que creix cap a la Rambla i en què els tècnics municipals han treballat els darrers mesos.

La gestió de l'activitat del departament depèn en gran part dels plans i dels ajuts que rep, però també té una partida de fons propis que permeten tirar endavant altres projectes del departament.

El 2017 el servei de Promoció Econòmica va gestionar 172 ofertes de feina, amb 1.083 persones derivades i 96 contractes de feina. Quant a orientació laboral, s'han fet 273 primeres entrevistes, 430 entrevistes de seguiment i 6 sessions grupals. Al Club de la feina hi ha hagut 5.405 assistents i 409 participants.

En l'àmbit de la formació, gràcies a una subvenció SOC de Barris s'han fet 5 cursos, que van iniciar 66 persones. També s'han portar a terme set cursos diferents subvencionats per la Diputació de Barcelona que van iniciar 56 persones. I dins el programa Fem Xarxa, Fem empresa a Olesa s'han fet dos cursos amb 14 alumnes.

En total, la xarxa Fem Xarxa, fem Empresa ha ofert un total de 22 activitats.