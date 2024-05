Xavi Sarrià i Elèctrica Dharma, caps de cartell del festival Desfolca't de Calaf

La 32a edició del Desfolca't de Calaf tindrà com a caps de cartell el músic valencià Xavi Sarrià i la formació Elèctrica Dharma. Un any més, el festival manté la gratuïtat dels concerts per fer la música popular "accessible a tothom". El certamen se celebrarà al nucli antic de Calaf per contribuir a dinamitzar aquest espai.

D'aquesta manera, es mantenen les actuacions en llocs ja emblemàtics del festival com la plaça Gran, la plaça de les Eres i la plaça Ravalet. Com a novetat, en aquesta edició s'habilitarà una zona de concerts d’estil punk-folk a la plaça de l’Antic Hospital, a tocar del castell medieval. El certamen tindrà lloc els dies 28 i 29 de juny.