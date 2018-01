El Carnaval d'Igualada obre aquest dilluns les inscripcions per a la rua

L'Ajuntament d'Igualada obrirà dilluns que ve, 22 de gener, el termini d'inscripcions per participar a la rua del Carnaval d'enguany, que se celebrarà el dissabte 10 de febrer, a partir de 2/4 de 7 de la tarda. Tothom que s'hi vulgui apuntar podrà fer-ho fins al 2 de febrer a les oficines del departament de Promoció Cultural de l'Ajuntament.

L'únic requisit per fer-ho és que les comparses hauran de tenir un mínim de deu membres per poder optar a premi. N'hi haurà cinc de 500 euros, i deu de 200, i també es concediran trofeus a les tres millors comparses, amb la possibilitat que hi hagi una menció especial.



Variacions en el recorregut

Els detalls de la rua d'enguany els va donar a conèixer ahir el regidor de Promoció, Pere Camps, que va presentar el disseny del cartell d'enguany, realitzat per Pau Codina, i va anunciar alguns canvis en el recorregut.

Arrencarà a la plaça de La Masuca i finalitzarà a la plaça de Cal Font, passant pels carrers Soledat i Sant Jordi, les Rambles, i els car-rers Santa Caterina i Aurora, de manera que aquest any la rua no passarà pel passeig Verdaguer a la seva part final, sinó que les comparses, en aquest cas sense les car-rosses, entraran a la plaça pel car-rer Aurora.

La comitiva d'enguany anirà encapçalada per la xaranga Ho Peta, mentre que el rei Carnestoltes i tot el seguici aniran a càrrec de la companyia Actua Produccions i l'espectacle itinerant Giants, amb dos titelles gegants il·luminats al final de la rua.

D'altra banda, el diumenge 11 de febrer, a les 12 del migdia, hi haurà un miniball infantil de Carnaval a la plaça de l'Ajuntament.