L'equip de govern d'Igualada defensa la implantació d'un hipermercat Bon Preu

L'anunci del grup Bon Preu d'implantar un hipermercat Esclat a l'antiga fàbrica de la Vives Vidal d'Igualada ha generat les crítiques de la majoria de partits de l'oposició. Per contra, el govern municipal defensa l'operació, que suposarà una inversió de 13 MEUR i la creació d'un centenar de llocs de treball. En declaracions a l'ACN el regidor d'Urbanisme, Jordi Pont, ha assegurat que és un projecte "molt positiu" per a la ciutat perquè suposarà "la reutilització d'un edifici molt emblemàtic". El ple municipal va aprovar aquest dimarts al vespre donar llum verda a una modificació puntual del POUM per requalificar el terreny i poder-li donar usos comercials. Tots els grups de l'oposició, a excepció del PP que es va abstenir, van votar-hi en contra i critiquen el govern municipal per dur a terme un urbanisme "a la carta" i exigeixen la redacció d'un nou POUM. Pont ha recordat que en aquests moments hi ha en marxa la redacció d'una nova Llei d'Urbanisme i, per això, creu que no es pot fer "de pressa i corrents".

L'arribada del Grup Bon Preu a Igualada ha generat les crítiques de la majoria de grups de l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada. En concret, la CUP, ERC, Decidim Igualada i el PSC s'han mostrat contraris al projecte perquè creuen que pot perjudicar el petit comerç de la ciutat al mateix temps que consideren que a Igualada ja hi ha massa grans superfícies comercials. Tots els grups també coincideixen a criticar la posició del govern municipal de no abordar l'elaboració d'un nou POUM i de fer "urbanisme a la carta" que afavoreix, segons ells, les grans superfícies i perjudica el petit comerç.

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Pont ha afirmat que per l'equip de govern l'anunci de Bon Preu és "inequívocament bo per a la ciutat", ja que "suposarà una inversió de 13 MEUR, segurament la inversió privada més gran que ha tingut mai la ciutat". Pont ha posat en valor que el projecte de Bon Preu recuperarà un edifici emblemàtic de la ciutat, l'antiga fàbrica tèxtil de la Vives Vidal; es millorarà la mobilitat de l'entorn; i atraurà gent de fora de la ciutat.

Per Pont, la instal·lació d'un hipermercat Esclat a Igualada "no suposarà un atac frontal" al petit comerç, tal com denuncien els grups de l'oposició, perquè juguen "en lligues diferents". "Una cosa és el petit comerç i l'altra les grans superfícies i nosaltres seguim reforçant el petit comerç de la ciutat", ha deixat clar el regidor. A més, Pont creu que sense la inversió de Bon Preu i el canvi d'usos dels terrenys "aquest entorn que porta vint anys degradant-se, segurament continuaria fent-ho".

Una de les principals crítiques dels grups de l'oposició també és que el govern municipal del PDeCAT –que té majoria al consistori- no entomi la redacció d'un nou POUM que actualitzi el document vigent avui dia i que data de l'any 1986. De fet, els grups acusen el govern de fer un "urbanisme a la carta" i critiquen la gran quantitat de modificacions puntuals que es fan del POUM.

Sobre aquest punt, Pont assegura que el govern municipal està d'acord en què cal un nou POUM per la ciutat, però considera que no es pot fer "de pressa i corrents". El regidor ha explicat que en aquests moments la Generalitat està redactant una nova Llei d'Urbanisme que actualitzarà i renovarà la manera de redactar els plans urbanístics municipals. "A Igualada hem de fer un nou planejament, però evidentment l'hem de fer amb les eines modernes", ha apuntat Pont, que per això es mostra partidari d'esperar que s'aprovi la nova llei.

A més, el regidor d'Urbanisme ha explicat que l'avantprojecte de la Llei d'Urbanisme diu que els POUM aprovats abans del 2002 hauran de renovar-se en un termini de quatre anys, mentre que aquells documents aprovats després del 2002 s'hauran de renovar en un termini màxim de sis anys. Això suposaria, segons ell, que si el consistori aborda ara la redacció d'un nou POUM abans que s'aprovi la nova Llei d'Urbanisme, "ens trobaríem que en un termini curt de temps estaríem obligats a fer dues renovacions del planejament i no volem fer passar la ciutadania per tot això".