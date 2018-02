La Generalitat avança l'aprovació dels nous estudis universitaris

La Generalitat va donar a conèixer ahir els nous graus que han demanat de fer les diferents universitats del país. L'aprovació dels estudis universitaris per al proper curs s'ha avançat per tal d'agilitar els processos de verificació i fer que els nous graus i màsters universitaris oficials es puguin presentar al Saló de l'Ensenyament 2019. El Govern i les universitats han acordat avançar el calendari vuit mesos.

L'aprovació inicial de la programació 2019-2020 inclou un total de 26 nous graus i 40 màsters universitaris. En el cas dels graus, les universitats catalanes han iniciat l'acreditació de 10 titulacions de 180 crèdits: Negoci digital i innovació en turisme / Digital business and innovation in tourism (UB); Disseny de comunicació (UAB);Estudis de l'esport / Sport studies (UPF); Arts digitals (URL); Cultura i societat digital (URL); Gestió, disseny i tecnologia del paisatge (URL); gestió empresarial (UOC); Màrqueting (UOC); Tècniques de desenvolupament de software (UOC); i Arts figuratives (UVic-UCC).

Una de les característiques de la nova oferta d'ensenyaments universitaris, tant graus com màsters universitaris oficials, és, a més de la seva singularitat i l'alta ocupabilitat prevista, la internacionalització, amb un alt percentatge de continguts en anglès i de titulacions interuniversitàries amb institucions estrangeres.

Pel que fa als nous ensenyaments universitaris aprovats inicialment per al pròxim curs 2018-2019, la majoria ja tindran l'informe favorable de verificació d'AQU Catalunya. Per a aquest any hi ha: Producció musical (UB), Cinematografia (UB), Empresa internacional / International business (UB); Gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles (UAB); Estudis de gènere (UAB); Globalització i sostenibilitat (UAB); Història, política i economia / History, politics and economics (UAB); Estudis globals en economia / Global studies in economics and business (UAB); Paisatgisme (UPC); Ciències urbanes / Urban sciences (UPF); Disseny digital i tecnologies creatives (UdL); Tècniques d'interacció digital i computació (UdL-Igualada); Tècniques de desenvolupament d'aplicacions web i mòbils (URV); Tècniques de bioprocessos alimentaris (URV); Tècniques d'aplicacions digitals i interactives (URL); Estudis de cinema (UOC); Agroecologia i sistemes alimentaris (UVic-UCC); Comunicación experiencial y virtual (UAO).