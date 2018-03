Els escolars són els primers difusors del porta a porta

Abans de l'estiu entrarà en vigor a 16 pobles de l'Anoia un nou model de recollida, el porta a porta, que s'aplica amb èxit a diferents municipis de Catalunya. Allà on es posa en pràctica es millora de manera molt significativa el reciclatge de la brossa domèstica. Per introduir aquesta pràctica a les famílies, el Consell Comarcal ha dut a terme unes sessions informatives i formatives a alumnes de centres d'aquest municipis per tal que siguin els primers comunicadors dels canvis en els hàbits domèsctics a les famílies.

Durant els mesos de novembre i desembre es van fer fins a 50 tallers a les escoles i instituts de Capellades, Carme, Castellolí, Copons, el Bruc, Jorba, la Torre de Claramunt, Sant Martí de Tous i Vilanova d'Espoia (la Torre de Claramunt). L'objectiu era presentar-los el nou model porta a porta, explicar-los tots els detalls i animar-los a participar en un concurs creatiu per implicar-se més en el procés de canvi.

Pel que fa al concurs, els alumnes dels cursos inferiors de primària van participar en la modalitat de dibuix, els de cicle superior amb una redacció, i els de secundària amb un vídeo. El proper 2 de març el conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Anoia, David Sànchez Garcia, visitarà els tres centres educatius guanyadors per fer l'entrega dels premis del dibuix, redacció i vídeo seleccionats. El premi consisteix en un llapis USB amb entrada mini i un carregador solar per al mòbil per als guanyadors del vídeo, i en un lot de llibres per als guanyadors de dibuix i redacció.

Els tallers els va dirigir una educadora ambiental experta en gestió de residus. Es van dissenyar de manera dinàmica, participativa i adaptada a cada curs. En els cursos inferiors de primària es van repassar els tipus de fraccions (orgànica, paper i cartró, envasos, vidre i resta) i es van presentar els nous cubells. D'altra banda, als cursos superiors se'ls van explicar les característiques del model actual (contenidors a la via pública) i les del model que s'implantarà properament (porta a porta).

En el cas de les sessions dirigides a secundària, també es va optar per reforçar la conscienciació sobre el concepte de les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar.

Després de les explicacions i de les diverses activitats i jocs proposats a l'aula, la majoria dels alumnes van ser capaços de detectar ells mateixos els punts clau i els avantatges principals del nou model.