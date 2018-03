L'Adoberia Bella d'Igualada acollirà la quarta edició de la Matinal de la Reempresa

Igualada acollirà divendres que ve la quarta edició de la Matinal de la Reempresa, un matí d'activitats i conferències destinades a persones que busquen comprar o vendre un negoci que estigui en funcionament.

Les àrees de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i del Node Garraf (que integra ajuntaments de la comarca del Garraf i altres agents socials del territori) en la seva qualitat de punts d'atenció de Reempresa, han treballat conjuntament per tal de dinamitzar l'espai de Matchings d'aquesta quarta edició de la Matinal de Reempresa amb l'objectiu de convertir-lo en un punt de trobada entre empresaris dels respectius territoris que han decidit vendre el seu negoci i persones reemprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat.

Entre les empreses que hi participaran hi ha una llibreria papereria amb 25 anys de trajectòria ubicada a Igualada, un allotjament rural situat al Penedès en actiu des del 2005, una empresa de disseny gràfic i impressió digital a la comarca del Garraf o un club de pàdel indoor amb quatre pistes que ofereix classes particulars de pàdel i organitza regularment tornejos i activitats per als seus usuaris ubicat a Les Cabanyes.

Aquesta acció de treball en xarxa que s'ha promogut s'emmarca en el conveni de col·laboració que el 2016 van renovar la Diputació i la patronal Cecot per consolidar un mercat organitzat de compravenda de petites i mitjanes empreses.