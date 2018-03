Olesa reivindica el valor de l'escola pública i de qualitat

La POEM (Plataforma Olesa es mou per l'educació pública i la seva qualitat) va reivindicar l'impuls de l'escola pública catalana i de qualitat en una conferència titulada «Ara l'escola, tampoc, no calla» a l'auditori de la Casa de Cultura ahir a la tarda, amb la participació de diversos membres d'entitats relacionades amb l'educació a Catalunya i a l'àmbit local. L'acte es va iniciar amb els parlaments de l'alcaldessa i regidora d'Educació, Pilar Puimedon, que va encoratjar les entitats presents a fer una defensa apassionada de l'educació a Catalunya i en català, en un moment que aquesta es veu qüestionada per l'aplicació del 155 a les institucions catalanes i amb la mirada posada en l'endar-reriment del procés de matriculació i el risc que no s'acompleixin les ràtios d'alumnes adients.

Seguidament, es va projectar un petit documental on la POEM deixava clares les seves posicions en temàtica educativa amb la lectura del seu manifest i posant en relleu la necessitat de revertir el 155, no permetre la renovació de 1.956 concerts educatius, defensar la llibertat de càtedra i la defensa sense reserves del model cohesionador de la immersió lingüística.

En l'àmbit local es feliciten d'haver aconseguit un nou mòdul de grau superior per a l'institut Daniel Blanxart i la sentència que condemna la Generalitat de Catalunya pels impagaments a les escoles bressol públiques, entre elles la d'Olesa.