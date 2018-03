Dues veïnes de Capellades, mare i filla, moren en un xoc frontal en un punt negre de Piera

Una dona de 63 anys, Josefina H. R., i la seva filla de 35 anys, Miriam P. H., totes dues veïnes de Capellades, van morir dissabte al vespre en un xoc frontal entre dos cotxes a la carretera Capellades-Martorell (B-224), a Piera, segons van informar fonts de la Policia Local, del SEM i del Servei Català de Trànsit. L'accident va tenir lloc en un revolt entre Piera i Masquefa, considerat un punt negre, a prop de la urbanització Can Bonastre, en un moment en què la calçada estava molla per la pluja.

Les víctimes anaven a la part davantera d'un cotxe en el qual també viatjaven un home de 36 anys (company sentimental i gendre de les víctimes) i la filla de 9 anys del matrimoni, els quals van resultar ferits de menys gravetat. Tots dos van ser traslladats pel SEM a l'hospital de la Vall d'Hebron. Per la seva banda, el conductor de l'altre cotxe implicat, un home de 49 anys, va resultar ferit de caràcter lleu i va ser traslladat a l'hospital d'Igualada.

L'accident va tenir lloc dissabte a les 7 del vespre al punt quilomètric 11,5 de la B-224, en un moment en què la calçada estava molla per la pluja. Per causes que els Mossos estan investigant, el vehicle de les víctimes, que conduïa la dona de 63 anys, circulava en sentit Martorell quan va envair presumptament el carril contrari i va xocar frontalment amb un cotxe que anava en sentit Piera, segons van apuntar ahir les primeres investigacions policials.

Es van desplaçar a l'indret quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van treure els cossos de l'interior del cotxe, on havien quedat atrapats. Al lloc dels fets també hi van treballar quatre ambulàncies del SEM, quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i una dotació de la Policia Local de Piera, que va ser la primera en arribar-hi. També hi va col·laborar la Policia Local de Masquefa.

Com a conseqüència de l'accident, els Mossos d'Esquadra van haver de tallar completament la calçada, que no es va poder reobrir amb normalitat fiSns a set hores després, poc abans de les 2 de la matinada, segons Trànsit.

La mort de les dues dones va causar una notable commoció ahir entre els veïns de Capellades. Les víctimes feia molts anys que vivien en aquesta població anoienca i també tenien vincles al municipi veí, a la Torre de Claramunt.