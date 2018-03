Igualada Comerç inicia la segona fase del pla integral per millorar el reciclatge

Igualada Comerç portarà a terme la segona fase del seu pla integral de sostenibilitat durant el curs 2018-2019. L'objectiu de l'entitat és conscienciar els botiguers i els propietaris de bars i restaurants perquè es generin menys residus. Igualada és una de les ciutats amb índex de reciclatge més baix.

El director d'Ecoestudi, Ricard Vizcarra, que dirigeix les accions que es duen a terme al municipi d'igualada, ha presentat aquesta setmana les accions que es duran a terme a la ciutat per part dels comerciants.

Vizcarra va descriure els objectius principals, entre els quals hi ha la prevenció del malbaratament alimentari i el foment de la reutiliztació.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha mostrat aquesta setmana la seva satisfacció de veure els comerciants d'Igualada compromesos amb la sostenibilitat i ha donat tot el seu suport als projectes que tenen com objectiu la lluita per preservar el mediambient. Al mateix temps va felicitar els impulsors del programa per les accions previstes.