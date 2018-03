El centre cultural Mont-Àgora, de Montbui supera els 200.000 usuaris en tres anys. Si s'hi afegeixen tots els visitants puntuals, participants d'activitats periòdiques o usuaris de serveis intermitents, la xifra superaria les 300.000 persones, segons les dades que ha donat a conèixer l'alcalde, Teo Romero, i el regidor Josep Lechuga.

Teo Romero està «orgullós d'aquest equipament cultural», que és una de les grans obres que deixa després de passar un llarguíssim període com a alcalde de la població. Romero diu que és molt útil per a Montbui perquè el municipi «necessitava equipaments que donessin identitat, referències identitàries i espais públics de referència; i Mont-Àgora compleix això a la perfecció».

Respecte als usuaris comptabilitzats, Romero hova qualificar com a una molt bona notícia que «demostra l'aposta feta pel foment de l'educació i la cultura amb aquest equipament».

L'alcalde montbuienc, a més, va fer referencia a l'altre servei cultural permanent de l'Espai Mont-Àgora, la programació de cinema regular que es pot veure cada cap de setmana i festius a les dues sales de Mont-Àgora. I va assenyalar els cinemes montuiencs com a «referents per a molts espectadors de la Conca d'Òdena».

A part de l'èxit dels serveis permanents, l'Espai de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora aquests primeres tres anys ha acollit nombroses convencions i activitats (va ser escenari del Congrés Quadrianual de la Unió de Pagesos de Catalunya el 2016, com també de l'Assemblea de la Federació Catalana de Futbol del Congrés de Federació de la UGT, entre altres congresos, jornades i ponències).

Per altra banda, Mont-Àgora també s'ha convertit i consolidat com a espai de trobada d'entitats i empreses del municipi i ha acollit una cinquantena d'exposicions, des de la d'autòmats fins a reculls fotogràfics locals, passant per mostres de pintura.

Mont-Àgora és un lloc de reunió i de concluènica de la vida cultural al municipi de Santa Margarida de Montbui. És el lloc d'assaig i reunió d'alguns grups de creació de Montbui, periòdicament acull trobades i reunions d'entitats, AMPA's i escoles, com també acull concerts musicals, obres de teatre i cantates escolars, entre d'altres activitats culturals que es duen a terme. A més, a Mont-Àgora es celebra íntegrament la Setmana de les Arts i activitats com el «Fem més escola».

L' alcalde de Montbui ha volgut emfatitzar l'empremta cultural de l'espai, que el defineix com un equipament «amb personalitat pròpia dins del municipi de Santa Margarida».