Igualada reuneix 300 infermeres del país per millorar la vacunació del grip

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) va reunir ahir a Igualada més de 300 professionals de la infermeria per intentar desencallar la vacunació del grip, sobretot a la població de més risc. L'entitat va fer diferents xerrades a l'Ateneu d'Igualada per exposar la situació actual de vacunació, al voltant del 40% de la població, i els objectius d'arribar al 60%. A la capital de l'Anoia es va celebrar ahir les VI Jornada de Vacunes.

No només es va parlar de grip. Es va tractar la vacunació en pacients immunodeprimits –malalts del VIH, leucèmia o trasplantats, per exemple– i en el col·lectiu de les dones embarassades, però la vacuna de la grip és de les més populars i de les que té més dificultats per poder-se implantar.

Des del col·lectiu AIFiCC afirmen amb rotunditat que la vacunació contra el virus de la grip en la població de risc, en les embarassades i entre els mateixos professionals és molt necessària. Superar aquest 40-45% actual i situar-se a nivells de tenir una població vacunada del 60% seria ideal per poder considerar que hi ha bona part de la població del país protegida. En tractar-se d'una malaltia que s'encomana, que cada persona tingui el seu entorn protegit també la protegeix a ella mateixa. Es redueixen els focus de possible contagi.

La coordinadora del grup de vacunes de l'AIFiCC, la igualadina resident a Ponts, Pepi Estany, insistia en la necessitat de protegir els sectors de risc. I aquests no només són les persones grans i les dones embarassades, també ho són, per exemple, els professionals de la medicina, un col·lectiu amb una molt baixa vacunació. No supera el 20%.

Estany considera que cal trencar alguns mites i alguns malentesos, com l'escassa eficàcia del medicament.

«És molt important que les dones embarassades es vacunin contra la grip perquè això evita moltes complicacions», tant a la mare com al nadó. Per contra, Estany ha dit que la cobertura de vacunació de la tos ferina en les dones gestants és molt bona, i assegura que «des que estem vacunant de la tos ferina durant l'embaràs estem trencant el tabú de vacunar les embarassades i, per tant, aquestes accedeixen millor a posar-se la vacuna de la grip». La jornada també vol posar l'accent en trencar mites sobre la vacunació, com ara que la vacuna triple vírica pot provocar autisme. «S'ha demostrat que això és completament fals», ha apuntat Estany.

La vacunació de la grip en persones en situació d'immunosupressió –sistema immunològic debilitat– i en embarassades són els temes principals que es van debatre dijous a Igualada en el marc de la VI Jornada de Vacunes que organitzava l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC). Segons va explicar la coordinadora del grup de vacunes de l'AIFiCC, Pepi Estany, la jornada tenia per objectiu «empoderar» les infermeres i proporcionar-los «informació i formació». «Hi ha jornades com les que s'organitzen a Vall d'Hebron que ens donen quaranta voltes, però allà les infermeres no s'atreveixen a preguntar. En canvi, aquestes són molt familiars i les professionals no tenen por d'aixecar la mà i preguntar», va destacar Estany.

Pel que fa a la vacunació en embarassades, Estany va dir que encara hi ha molta feina per fer amb

relació a la vacuna de la grip. De fet, només el 22% de les embarassades es vacunen contra la grip a Catalunya. Segons ella, fins fa poc aquest tema era tabú entre les embarassades, però ha deixat clar que «vacunar l'embarassada contra la grip evita moltes complicacions».

En canvi, Estany va voler destacar els bons resultats obtinguts en la vacunació contra el tètanus, la diftèria i la tos ferina. «Des que posem aquesta vacuna a les embarassades les morts en menors de tres mesos ha disminuït en picat», ha explicat Estany.

De fet, el percentatge d'embarassades vacunades contra la tos ferina augmenta fins al 80%.