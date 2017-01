L'autor de l'atemptat terrorista contra el club Reina d'Istanbul, que segueix fugat després d'assassinar almenys a 39 persones i ferir-ne a altres 69 aquest diumenge, 1 de gener, es va canviar de roba a la cuina del local abans de fugir, segons la reconstrucció parcial del que va passar.

Diversos mitjans turcs informen dels primers detalls de la investigació en curs sobre l'atac, reivindicat pel grup terrorista Estat Islàmic (EI) i perpetrat per un desconegut contra centenars de persones que celebraven l'arribada de l'Any Nou en el citat local.

Segons el diari Habertürk, la policia, que ha analitzat diverses imatges filmades de fora i dins del club, investiga la possibilitat que l'atacant sigui un home d'uns 25 anys de la regió autònoma de Xinjiang, al nord-oest de la Xina, poblada majoritàriament per uigurs de religió musulmana i amb una llengua similar al turc. Anteriorment els mitjans turcs havien informat que podria provenir d'Uzbekistan o Kirguizistan.

Segons els investigadors, l'home va pujar a un taxi al districte de Zeytinburnu d'Istanbul per dirigir-se al d'Ortaköy, on es troba la discoteca; va baixar a certa distància del local -aparentment a causa del dens trànsit- i va continuar a peu la resta el trajecte, durant quatre minuts.

A la 01.20 h, hora local (22.20 GMT), va ser filmat per una càmera exterior mentre anava caminant i disparant cap a la porta del club: es veu com una persona cau a terra i com després dispara contra els guàrdies, que no portaven armes.

En una altra gravació tres minuts més tard, apareix a l'interior del club sense que "ningú es pugui veure de peu", revela el diari.

El diari Hürriyet detalla que l'atacant anava "vestit amb una samarreta verda, pantalons foscos i botes negres, disparant amb una arma de canó llarg a la part superior dels cossos" de les persones.

No està clar quants minuts va romandre dins del Reina abans de fugir, si es va poder reconstruir que després d'entrar al local va pujar al primer pis i va començar allà a disparar contra la gent.

Després va baixar a la planta baixa on diversos testimonis van assegurar que va matar amb trets al cap a diverses persones que estaven tirades al terra.

"Segons especialistes que van analitzar les imatges, el militant de l'EI sembla entrenat professionalment pel que fa a la forma d'usar l'arma", assenyala el rotatiu. En total, va canviar sis vegades de cartutx i va descarregar 180 bales, d'acord amb les investigacions.

Finalment, va anar a la cuina del club on va romandre uns tretze minuts, es va canviar de roba, va deixar abandonat el seu abric i va escapar enmig del caos i el pànic que va desencadenar.

Abans d'anar-se'n hauria a més netejat la seva arma, que segons les autoritats turques també va abandonar a la discoteca.

Després de sortir del local va pujar a un altre taxi del qual va baixar poc després dient (al taxista) que no tenia diners per pagar-lo. Els agents van trobar 500 lires turques en una butxaca del seu abric abandonat.

La televisió CNNTürk assegura que la policia ha identificat "l'aparença, la cara i la nacionalitat" de l'autor de l'atemptat terrorista, encara que no ha revelat els detalls.