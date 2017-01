Millo sobre un referèndum a tot Espanya: «Em costa d´imaginar»

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha considerat que fer un referèndum a tota Espanya té "una complexitat tan gran" que li "costa d´imaginar". "No dic que sigui impossible, però em costa molt d´imaginar", ha declarat en una entrevista a l´ACN. El delegat ha respost així a les paraules del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va reptar l´Estat a proposar un referèndum a tot Espanya i l´ha instat a aclarir si és una postura "seriosa". D´altra banda, Millo li ha retret que demani una solució al govern espanyol, quan ha dit que és Puigdemont qui té la "responsabilitat" de la situació actual i per això l'ha reptat a oferir una alternativa.

Millo ha valorat les paraules de Puigdemont sobre un referèndum al conjunt d´Espanya com una "novetat" perquè ha afirmat que aquesta idea "no està en cap paper del procés ni del pacte pel dret a decidir". Ha afegit però que no sap "exactament a què s´està referint" i per això ha dit: "Si ell ha fet aquesta reflexió, el que hauria de fer és articular-la i exposar-la i llavors l´estudiem".

Tot i això, ha apuntat les dificultats d´una proposta com aquesta perquè ha recordat que "hauria de comptar amb el vistiplau del Congrés" perquè afecta el conjunt del territori espanyol, a no ser, ha dit, "que estigués disposat a que la pregunta no fos sobre la qüestió d'independència sinó altres sobre el futur dels espanyols i que tots opinessin".

D´altra banda, també ha recriminat a Puigdemont que demani una solució al govern espanyol, quan ha dit que ha estat ell qui ha "creat" el problema i qui tindrà la "responsabilitat del que pugui acabar passant". "Si tu creus que hi ha una solució alternativa al problema que has generat, proposa-la tu i ens ho mirem", ha dit Millo. El delegat ha asseverat que és "imprescindible" trobar una sortida "alternativa" al conflicte actual i ha apostat per dissenyar-la "conjuntament", tot i reconèixer que "no és gens fàcil" perquè "s´ha portat molt lluny". "Dona idees i digues que estàs disposat a acceptar rectificar i abandonar el rumb de col·lisió i a partir d´aquí en parlem", ha dit.



Sense marc jurídic

El delegat del govern espanyol ha reiterat el posicionament de l´Estat sobre que "no hi ha marc jurídic legal per convocar un referèndum d´independència" i li ha recordat al president de la Generalitat que "no té competències per fer-ho", com tampoc les té el govern espanyol, ha dit. En aquest context, li ha recordat que si l´acabés convocant "s´estaria situant fora del marc jurídic vigent" i abocaria la societat catalana cap a un "atzucac" i una situació "totalment indesitjada per part de la majoria".

En cas que arribés, ha dit que seria la justícia la que hauria d´actuar i ha recriminat a aquells que diuen que el govern espanyol està judicialitzant la política que qui ho fa és qui es dedica "sistemàticament a incomplir les lleis" i no qui les defensa. Ha afegit que dóna la impressió que hi ha qui "desitja que hi hagi conflictivitat per alimentar l´estratègia de la confrontació".

Millo ha esperat que no arribi aquest punt de "col·lisió" i s´ha preguntat "quin sentit té voler saber les conseqüències d´una col·lisió". Ha augurat que cada cop seran més els catalans que reclamaran al Govern que abandoni aquesta estratègia i ha assegurat que el govern espanyol està disposat a fer l´esforç per trobar una via de sortida.