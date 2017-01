L'executiu català no dóna credibilitat als acords de la Conferència de Presidents

El Govern de la Generalitat no dóna «cap credibilitat» als acords que sortissin ahir de la Conferència de Presidents. Així ho va explicar la consellera de la Presidència i portaveu de l'Executiu català, Neus Munté, abans de la reunió al Senat. Malgrat això, va assegurar que si es formava (com finalment va passar) un grup d'experts sobre el finançament autonòmic, el Govern «no es desentendrà» del que s'hi pugui negociar.

Així, malgrat renunciar a participar amb un expert propi de la Generalitat de Catalunya, l'executiu català preveu «fer seguiment dels possibles avenços si se'n produeixen» en aquesta matèria a través de Guillem López-Casasnovas, l'expert que designaran les Illes Balears i que forma part d'un grup de treball compartit amb Catalunya sobre economia. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Neus Munté va reiterar els motius de Puigdemont per no acudir a la cita, i va recordar que l'ordre del dia preveia acords en «matèries importants i molt sensibles» però «inconcrets». «Xuten la pilota cap endavant en qüestions d'especial rellevància però on el govern de l'Estat arriba molt i molt tard», va dir en referència a qüestions com el finançament autonòmic o la viabilitat de la llei de la dependència. «Credibilitat perquè serveixin aquests acords, cap ni una», va sentenciar.

D'altra banda, el PSC va acusar Carles Puigdemont de «faltar al respecte» a tots els catalans en no assistir a la Conferència de Presidents, i Inés Arrimadas (C's) va dir que sol·licitaria una reunió amb el govern després de la «irresponsabilitat» i «deixadesa» de Puigdemont.