Una app permet als usuaris de Rodalies denunciar les incidències del servei

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i el conseller d´Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, han presentat aquest dimecres la nova versió de l´aplicació per a dispositius mòbils d´Infoconsum, que també permetrà que els usuaris denunciïn les incidències del servei de Rodalies. Es podran denunciar les afectacions en horaris, línies i itineraris, una deficient atenció al client (com és la manca d´informació) o el mal estat de trens i estacions.

El Govern vol aprofitar el marc legal que fixa el Codi de consum de Catalunya per "emparar" els drets dels usuaris de Rodalies, davant la dificultat de sancionar Renfe i Adif a través de les competències del traspàs del servei ferroviari, que el conseller Rull considera "incomplet". En aquest sentit, el titular de Territori ha afirmat que el Govern treballa per acabar amb la "impunitat" de les incidències a Rodalies i s´ha mostrat convençut que la "pressió" de les denúncies funcionarà per millorar el servei.