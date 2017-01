Salut retalla a la meitat els fons per reduir llistes d'espera

El conseller de Salut, Antoni Comín, va reivindicar ahir que ha començat a revertir les retallades en el pressupost de Salut del seu antecessor, Boi Ruiz, encara que a la vegada ha reduït de 96 a 45 milions la inversió prevista per a la reducció de les llistes d'espera. Comín va comparèixer ahir a la Comissió de Salut del Parlament, on va exposar el projecte de pressupostos del seu departament per a aquest any 2017, que preveu 8.568 milions d'euros, el 4,5 % més que el 2015, últim any amb pressupost, entre altres dades econòmiques i projectes d'inversió. Pel que fa al pla de xoc de les llistes d'espera, el pressupost de Salut té prevista una partida de 45 milions d'euros per reduir-les, gairebé la meitat dels 96 milions que preveia en un primer moment.