L'extresorer del PP Ángel Sanchís nega que el partit tingués caixa B els anys 80

Ángel Sanchís va afirmar ahir en el judici de Gürtel que quan ell portava la tresoreria d'Aliança Popular (que va passar després a anomenar-se Partit Popular) entre 1982 i 1987 no hi havia caixa «b, ni a, ni z» al partit, i que no sap quan es va començar a operar amb una comptabilitat «extraoficial» perquè es va desvincular del partit pels «disgustos» que li va donar.

En la seva declaració davant el macrojudici de Gürtel, en què s'enfronta a 8 anys de presó per ajudar Luis Bárcenas a ocultar la seva fortuna, Sanchís va explicar que va accedir a la tresoreria d'AP a petició de Manuel Fraga, però que mai no va cobrar del partit per aquests serveis.

«No teníem diners, si la nòmina la vaig pagar jo en alguna ocasió, i les despeses de telèfon», va dir a preguntes de l'acusació del PSOE, que li havia inquirit si sap quan es va iniciar aquesta comptabilitat paral·lela confirmada aquesta setmana per Bárcenas.

«No és amb qui es va iniciar, en els meus temps absolutament no», va respondre, i va afegir que tampoc no va saber després de la seva existència perquè va sortir del partit. «La veritat és que va ser una experiència dolenta, vaig perdre 10 o 11 anys de la meva vida que em van costar molts disgustos i no vull saber res d'això», va dir.

Ell, va afegir, va continuar celebrant menjars a casa amb Fraga i amb Abel Matutes un cop al mes. A l'inici del seu interrogatori, Sanchís, de 78 anys, va relatar que no té estudis però que va començar a treballar ja als 16 anys i que la seva inquietud emprenedora l'ha portat a participar en més de 50 empreses fins a la seva jubilació.

Ha creat dotzenes empreses, va dir, a Espanya, Estats Units, Portugal, Costa Rica, Argentina i Brasil, que han donat feina a milers de persones. També va crear un banc a Espanya, Novobank, que va vendre al cap d'uns anys i pel qual li van donar 2.000 milions de pessetes. Va ser llavors, va dir, quan Fraga va acudir a ell per crear Aliança Popular i aconseguir finançament.