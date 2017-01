Iglesias reclama el poder per a les bases de Podem i tenir la capacitat de convocar consultes

El model organitzatiu que Pablo Iglesias defensa per a Podem proposa donar a les bases el poder sobre les principals decisions i que el secretari general mantingui la facultat de convocar consultes als inscrits, i fixa en 14 anys l'edat per poder-se inscriure en el partit i participar-hi.

Iglesias va fer públic ahir el document organitzatiu que presenta per a l'Assemblea Ciutadana de febrer juntament amb altres 59 membres del partit que subscriuen la iniciativa Podem per a totes de cara a Vistalegre II. Un projecte que s'apropa al d'Errejón en alguns punts, però no cedeix en d'altres. El document de l'equip d'Iglesias, per exemple, posa els mateixos límits que demana el secretari polític a una fusió amb IU o una altra organització, que haurà d'aprovar amb una majoria de dos terços dels inscrits i dos terços dels cercles.

El líder de Podem mantindria, però, la competència per convocar els referèndums entre la militància, una facultat que segons recull el document organitzatiu dels «errejonistas» hauria de correspondre al Consell Ciutadà de Podem.

Davant d'això, diu el document d'Iglesias que per combatre «qualsevol tendència burocratitzadora» ha de prevaler el principi de participació sobre el de representació, i aposta per la «democràcia directa».

Pel que fa a la direcció, inclou el Consell de Coordinació -l'executiva- com un òrgan «col·legiat», que estarà compost per entre 10 i 20 secretaries, que seran triades, ja no a proposta del secretari general, sinó pel Consell Ciutadà entre els seus membres, com també demana l'equip d'Errejón.

El document d'Iglesias no concreta, però, l'organització del Consell de Coordinació -l'executiva-, ni tan sols si seguirà existint la secretaria política, departament que ara dirigeix el número dos de la formació. Es limita a afirmar que la direcció executiva es compondrà de secretaries en la forma que decideixi el Consell Ciutadà i que haurà de tenir, igual que tots els òrgans, un mínim del 50% de dones, paritat que també exigien els «errejonistas» i els Anticapitalistes. Evitar la concentració de càrrecs és un altre dels elements que tenen en comú tots els documents presentats per a Vistalegre II. La barrera que posa Iglesias és que «ningú a Podem haurà d'ocupar més d'un càrrec intern i un d'extern», amb l'excepció dels secretaris generals autonòmics, que en la seva qualitat de líders regionals són membres del Consell Ciutadà de l'Estat.

En aquest punt els «errejonistas» hi afegien la incompatibilitat que els secretaris generals autonòmics puguin formar part de l'executiva, fet que ara succeeix amb el secretari d'Organització, Pablo Echenique, que és el líder de Podem a Aragó.