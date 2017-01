Trump signa l'ordre per fer el mur a la frontera amb Mèxic

Trump signant l´ordre per a la construcció del mur amb Mèxic

El president dels EUA, Donald Trump, va rubricar ahir una ordre executiva per destinar fons federals a la construcció del mur amb Mèxic durant una cerimònia celebrada al departament de Seguretat Nacional (DHS, en anglès). «Hem estat parlant d'això des del principi», va assegurar el mandatari respecte a una de les seves més aclamades promeses electorals en signar el document al costat del recentment confirmat secretari de Seguretat Nacional, el general retirat John Kelly.

D'altra banda, Trump va ordenar ahir la posada en marxa d'«una gran investigació» sobre el suposat frau electoral que es va produir en les eleccions, una afirmació que fins ara no té cap prova de suport i que l'ha enfrontat amb membres del seu propi partit, el Republicà.

«Demanaré una gran investigació sobre el frau electoral, incloent-hi els registrats per votar en dos estats, els [votants] il·legals i, fins i tot, els censats per votar que estaven morts [i molts d'ells des de fa temps]», va dir ahir Trump a Twitter.

«Segons els resultats, enfortirem els nostres procediments de votació!», va afegir el magnat a la xarxa social. Els últims dies, Trump ha defensat que hi va haver entre tres i cinc milions de vots il·legals a les eleccions de novembre que van permetre a l'excandidata demòcrata Hillary Clinton guanyar el vot popular tot i no aconseguir imposar-se al col·legi electoral, que és el sistema que determina qui serà el nou president. Trump va guanyar el vot electoral a Clinton per 304 a 232, però la demòcrata va aconseguir prop de tres milions de vots populars més que el seu rival, cosa que els detractors del magnat immobiliari recorden constantment.

Abans de la seva victòria, Trump ja havia denunciat en múltiples ocasions que les eleccions estaven arreglades en favor de Clinton pel vot massiu de milions d'immigrants indocumentats, a més del sufragi de milions de morts i de persones que exercien el seu dret a dos estats o més.