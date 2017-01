Iglesias advoca per «nacionalitzar» les elèctriques

? El líder de Podem, Pablo Iglesias, aposta per «nacionalitzar» les empreses elèctriques espanyoles, ja que el sistema espanyol està «a les mans de grans empreses privades que actuen com un oligopoli que impedeix la competència real», segons va expressar en un text publicat en eldiario.es. Per a Iglesias, dir que l'actual model espanyol fa que els beneficis d'«aquestes grans corporacions» no deixin de créixer és una cosa que «el govern i els seus aliats no s'atreveixen a dir».