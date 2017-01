Starbucks contractarà 10.000 refugiats per desafiar Trump

La cadena de cafeteries Starbucks ha criticat les últimes mesures migratòries del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha anunciat la seva intenció de contractar en els pròxims cinc anys a uns 10.000 refugiats en els 75 països on opera .

Els empleats de Starbucks han rebut un missatge del seu conseller delegat, Howard Schultz, en què respon a la decisió de Trump de vetar l'entrada al país de ciutadans de set països i els seus plans per aixecar un mur a la frontera amb Mèxic.

"Estem sent testimonis de la confusió, sorpresa i rebuig a l'ordre executiva del president Trump que veta l'entrada al país als ciutadans de diversos països de majoria musulmana, inclosos els refugiats que fugen de la guerra", ha lamentat Schultz.

El principal executiu de Starbucks, que es retirarà el proper mes d'abril, va anunciar que l'empresa contractarà en els propers cinc anys a 10.000 refugiats per treballar en algun dels 75 països on té presència, començant pels Estats Units.

"Vivim temps sense precedents en què s'està posant en dubte el somni americà, que ens obliguen a posicionar-nos i a no romandre callats davant la incertesa que desperten les mesures de la nova administració", va dir Schultz.

Així, ha assegurat que la companyia ja s'ha posat en contacte amb els empleats que es puguin veure afectats per les mesures migratòries i ha assegurat que faran "tot el possible" per oferir-los suport "en aquest període de confusió".

Schultz va criticar també els plans de Casa Blanca d'aixecar un mur a la frontera amb Mèxic, un país on, segons ha recordat, Starbucks va començar a operar el 2002 i on en l'actualitat té 600 cafeteries que donen feina a 7.000 persones.

Finalment, va mostrar el seu suport al programa d'Acció diferida (DACA) aprovat per l'anterior administració que va permetre als joves indocumentats accedir a un permís de treball temporal i a una llicència de conduir.

"Hi ha gairebé 750.000 persones que contribueixen a la nostra comunitats i la nostra economia gràcies a aquest programa i volem que se sentin benvinguts i inclosos en els nostres èxits", va afegir el conseller delegat de Starbucks.

Després de conèixer la seva resposta a les últimes mesures decretades per Trump, les accions de la companyia baixaven avui un 0,46% al mercat Nasdaq, on s'han depreciat un 8% en els últims dotze mesos.