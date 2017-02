Trump fulmina la fiscal general per oposar-se al veto

? El president dels EUA, Donald Trump, va fulminar la fins ara fiscal general en funcions, Sally Yates, per haver ordenat als seus subordinats que no defensessin als tribunals el polèmic veto del magnat a refugiats i immigrants. Yates era una supervivent de l'era Obama en espera que el Senat nord-americà confirmi el nominat de Trump per a la Fiscalia General, el controvertit senador republicà Jeff Sessions. La destitució és la resposta de Trump a una carta que la fiscal general va enviar a tots els fiscals del Departament de Justícia en la qual deia no estar «convençuda» que l'ordre executiva signada pel president Trump per lluitar contra el terrorisme gihadista fos «legal».