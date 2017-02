El govern espanyol nega que l'operació pel cas del 3% estigui vinculada al procés

El ministre de l´Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negat que l´operació de la Guàrdia Civil d´aquest dijous estigui relacionada amb el procés sobiranista i la proximitat del judici pel cas de la consulta del 9-N. "El moment en què es desencadenen les operacions no depèn del que vol la Guàrdia Civil o la policia", ha afirmat en declaracions a la Cadena Ser per després recordar que les actuacions d´aquest dijous en relació al suposat finançament irregular de CDC s´estan produint a instàncies judicials i no de la Guàrdia Civil.

A més, ha afegit que aquesta és la quarta vegada que es realitza una operació d´aquestes característiques pel cas del 3%.