Trump 'El món està en problemes, però ho arreglaré'

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha justificat aquest dijous la tensa conversa mantinguda amb el primer ministre d'Austràlia, Malcom Turnbull, i ha assegurat que aquest tipus de "trucades difícils" són necessàries perquè "el món està en problemes".

Trump va penjar abans d'hora a Turnbull després de criticar un acord migratori aconseguit pel seu antecessor a la Casa Blanca, Barack Obama, que planteja el reassentament de 1.250 refugiats des de les illes de Papua Nova Guinea i Nauru, segons el 'Washington Post'.

Durant un discurs en l'Esmorzar Nacional de l'Oració, Trump ha instat els nord-americans a no preocupar-se per les "trucades difícils" que pugui mantenir amb altres dirigents, en una al·lusió velada a Turnbull. "Hem de ser durs", ha defensat.

En aquest sentit, ha al·legat que "el món està en problemes" i que altres països s'han aprofitat durant aquests últims anys dels Estats Units. L'actual Administració, ha afegit Trump, "ho arreglarà". "Això és el que faig, arreglar coses", ha postil·lat.

Després de conèixer-se la tensa conversa, Trump va recórrer al seu compte a Twitter per reafirmar-se en la seva postura: "Podeu creure-ho? L'Administració Obama va acordar rebre a milers d'immigrants il·legals des d'Austràlia. Per què? Estudiaré aquest ximple acord", va prometre.

Turnbull, per la seva banda, ha reconegut que Trump no hauria signat l'acord si ell hagués estat llavors el president, però ha indicat que "ha donat el compromís" i que el complirà. Pel que fa al caire que va prendre la seva conversa telefònica, el primer ministre australià ha dit que "no és correcte" que Trump el pengés.

En declaracions posteriors recollides pels mitjans australians, Turnbull ha deixat clar que l'acord per al trasllat de sol·licitants d'asil preveu un estricte procés de control. Preguntat sobre si té un 'Pla B' en cas que Trump opti per cancel·lar el pactat, ha dit que el Govern està explorant "totes les opcions que no siguin traslladar als refugiats a Austràlia".