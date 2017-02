Montoro espera obtenir el suport de l'oposició per aprovar a l'estiu els pressupostos

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, espera que el govern del PP aconsegueixi el suport dels grups de l'oposició per poder aprovar els pressupostos generals de l'estat d'aquest any al començament de l'estiu, per la qual cosa presentarà el seu projecte les properes setmanes. En un acte del PP a Màlaga per presentar la ponència econòmica que es debatrà al congrés dels populars el cap de setmana vinent, Montoro va dir que «el govern en minoria no pot fer-ho sol» i que la responsabilitat «és compartida amb els grups de l'oposició», per la qual cosa en busquen el suport «amb diàleg de contingut». «Governar en minoria significa sotmetre's al criteri dels altres, però els altres també estan obligats a cedir en el seu projecte polític; és negociar i coincidir, que cap no pugui realitzar completament el seu projecte polític», va destacar.

El ministre d'Hisenda va afegir que els comptes de l'estat serviran per «consolidar la recuperació econòmica i la creació d'ocupació» i que Espanya «no pot estar sense pressupost; no pot estar amb pressupost prorrogat en el primer exercici de la legislatura». Montoro va ressaltar que es necessita un nou pressupost «per enfortir la cohesió social i millorar l'estat del benestar»