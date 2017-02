Albert Rivera reivindica que amb el nou Ciutadans «han tornat» els liberals de Cadis

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va tancar la IV Assemblea del partit afirmant que els liberals de Cadis «han tornat» perquè Cs ha recollit aquest «somni d'homes valents i amb valors», i l'ha fet realitat per a milions d'espanyols. Després d'un congrés de què el seu lideratge ha sortit reforçat, Rivera va defensar que és el centre la millor opció per governar, que fugi dels extrems, amb els quals «no es pot aglutinar», un govern que tampoc no es pot fer amb els projectes de la «vella política el segle XXI».

És el liberalisme polític el que ha de donar solucions als que han caigut, a la classe mitja treballadora, i per això Rivera va proposar davant el plenari un projecte «més atractiu» que el que ofereixen els conservadors i els socialistes i preparat per governar. Perquè el dia en què Ciutadans entri al govern, va pronosticar, ja sigui autonòmic, local o nacional, «ho farà millor que els altres».

I ho farà, va insistir, des d'aquest espai de centralitat, una vegada suprimit l'ideari socialdemòcrata del partit, que no s'havia tornat a ocupar en trenta anys, des d'Adolfo Suárez, a qui va tornat a esmentar com un dels seus referents polítics. «Som el somni de milions d'espanyols que se sentien orfes sense opció de qui votar i sentir-se còmodes», va destacar Rivera, que es marca com a repte per a Cs ser l'estendard de la llibertat, la unió i la igualtat.

Amb aquests valors com guia, també va proposar per a Ciutadans ser el partit «de les reformes» respectant el que s'ha fet fins ara i no «tirar-ho tot a terra» com volen altres, en al·lusió a Podem, però tampoc deixant les coses com estan. Un moment que ha aprofitat per insistir en la necessitat de reformar la Constitució per aconseguir que segueixi sent un arbre «fort i robust».

Rivera va assegurar que amb aquest congrés Ciutadans ha pres un «rumb imparable» per governar a partir del 2019 i «liderar els canvis» de manera que «els nostres ministres, els nostres consellers, els nostres alcaldes puguin liderar aquests canvis».