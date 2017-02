Anticorrupció demana cinc anys de presó per a Matas

La Fiscalia Anticorrupció de les Balears demana 5 anys de presó per a l'expresident del govern balear i antic líder del PP Jaume Matas per prevaricació, falsedat i frau per beneficiar l'empresa Over Màrqueting a canvi de serveis de publicitat electoral pel seu partit.

El fiscal Pedro Horrach sol·licita la mateixa condemna per idèntics delictes per José María Rodríguez, que quan van passar els fets objecte de l'escrit d'acusació, en la legislatura 2003-2007, era conseller d'Interior i secretari general del PP. El ministeri públic demana cinc anys de presó com a cooperadora necessària per a qui va ser secretària general tècnica de la conselleria d'Interior amb Rodríguez, María Luisa de Miguel, i un any de presó per a Daniel Mercat, amo de l'empresa de publicitat, involucrada en dues subpeces més d'aquest cas, que al seu torn és la peça 27 del cas Palma Arena.

Matas, que va ser a la presó per la primera peça del cas Palma Arena i sobre el qual pesa una altra condemna ferma per corrupció, està pendent de sentència pel cas Nóos, i en el judici la Fiscalia va demanar per a ell 5 anys de presó i l'acusació popular en va sol·licitar 11.