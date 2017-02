Abdullahi Farmaajo ja ésel nou presidentde Somàlia

L'exprimer ministre de Somàlia Mohamed Abdullahi Farmaajo va ser elegit ahir per l'Assemblea Nacional com a nou president del Govern i posa fi al procés electoral més representatiu que ha tingut aquest país en 47 anys. Abdullahi, de 54 anys, va obtenir 184 suports en la segona votació dels diputats i senadors que integren el Parlament, gairebé el doble que el seu major rival, l'actual cap d'Estat, Hassan Sheikh Mohamud, que va admetre la seva derrota i va evitar una tercera volta. Després de conèixer el resultat, centenars de persones van sortir als carrers de les principals ciutats del país per celebrar el canvi.