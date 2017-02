Un incendi en una química de Paterna obliga a desallotjar 3.000 persones

Un foc en una empresa química de Paterna (València) va provocar diverses explosions, danys en almenys sis naus i cremades de segon grau a un empleat, que ahir a la tarda ja havia estat donat d'alta, així com el desallotjament de 3.000 treballadors i el confinament preventiu de tota la població del municipi. Anit, una trentena de bombers del Consorci Provincial de València i set vehicles continuaven treballant per tal d'intentar controlar l'incendi que s'havia declarat al matí en una nau industrial al polígon Font del Gerro. L'incendi, van recordar fonts d'emergències, no estava encara controlat del tot, però sí perimetrat, i no era previsible que s'estengués a cap nau propera.