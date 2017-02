L'exsoci d'Oleguer Pujol afirma que no va assessorar ningú sobre com defraudar

Luis Iglesias, exsoci d'Oleguer Pujol, va negar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que ell assessorés ningú sobre com cobrar diners a través d'un entramat d'empreses a l'estranger, del qual el van acusar els empresaris José María Villalonga pare i fill i Javier de la Rosa.

Van ser les declaracions d'aquests empresaris, i del mateix Oleguer Pujol, les que van motivar que De la Mata tornés a imputar Iglesias d'un delicte de blanqueig de capitals per les comissions que van cobrar tots ells el 2007 de la compravenda d'unes oficines del Banco Santander. Aquesta és la segona vegada que Iglesias (gendre d'Eduardo Zaplana) declara a l'Audiència Nacional pels seus negocis amb el benjamí dels Pujol-Ferrusola i ahir, igual que va fer la primera, va defensar que ell va pagar els impostos corresponents per aquesta operació, però que no ho va fer a Espanya perquè en aquest moment era resident al Regne Unit. Així ho van assegurar fonts presents en la declaració, que han precisat que ahir va aportar al jutge un certificat de residència fiscal a Londres. El negoci va consistir en la compravenda de 1.152 oficines del Santander el 2007 per 2.330 milions d'euros, en la qual el benjamí dels Pujol i Iglesias van rebre cadascun comissions de 2,6 milions que, segons la Fiscalia, van ocultar a Hisenda a través d'un complex sistema societari internacional.

Aquest sistema el van usar també els altres intermediaris en l'operació que van acusar directament Iglesias de ser-ne l'artífex.