El Suprem prohibeix publicar fotos de Facebook sense consentiment de l'afectat

El Tribunal Suprem ha establert en una sentència que publicar en un mitjà de comunicació la fotografia extreta d'un compte de Facebook, encara que el perfil sigui públic i accessible per part de qualsevol usuari, suposa una intromissió il·legítima en el dret a la pròpia imatge llevat que existeixi consentiment exprés de l'afectat. La decisió pren com a base una notícia publicada pel diari La Opinión-El Correo de Zamora en la qual, però, no s'aprecia que hi hagi ni intromissió en la intimitat ni afecti a l'honor del demandant.

El Ple de la Sala Civil del Tribunal Suprem considera que "la finalitat d'un compte obert en una xarxa social a Internet és la comunicació del seu titular amb tercers i la possibilitat que aquests tercers puguin tenir accés al contingut d'aquest compte i interactuar amb el seu titular, però no que pugui publicar-se la imatge del mateix en un mitjà de comunicació ", assenyala la sentència de la qual és ponent el magistrat Rafael Saraza. La resolució precisa que, tot i que no es requereix que "el consentiment sigui formal, per exemple donat per escrit, si és necessari que es tracti d'un consentiment inequívoc, com el que es dedueix d'actes o conductes que no siguin ambigües ni dubtoses". Per al Suprem és lícit que qualsevol persona accedeixi a les fotografies i fins i tot estableix que el titular no pot reclamar a l'empresa que presta els serveis de la plataforma on opera la xarxa social perquè un tercer hagi accedit a aquesta fotografia. No obstant això, publicar la imatge sense consentiment de l'afectat contravé el dret a la pròpia imatge.

El demandant havia presentat denúncia contrala La Opinión-El Correo de Zamora arran que una fotografia amb el seu rostre aparegués en una pàgina interior de l'edició del 8 de juliol del 2013, on es donava compte d'un succés durant el qual havia estat víctima d'un tret per part del seu germà qui, posteriorment, es va suïcidar. En la demanda, vista en primera instància i, posteriorment, a l'Audiència de Bilbao, se sol·licitava una indemnització de 30.000 euros per intromissió en la intimitat, l'honor i la pròpia imatge. El Suprem rebaixa a la meitat aquesta pretensió i admet parcialment el recurs interposat pel diari, en entendre que "no hi va haver vulneració del dret a la intimitat" atès que La Opinión-El Correo de Zamora "no va incórrer en cap extralimitació morbosa" i va respectar "els cànons tradicionals de la crònica de successos" en donar una informació veraç.

Prensa Ibérica, grup al qual pertany també aquest diari, respecta, com no pot ser d'altra manera, la sentència del Tribunal Suprem però no la comparteix en estimar que, si els fets tenen rellevància informativa, com reconeix la mateixa decisió judicial, no pot quedar a l'arbitri del protagonista de la notícia si la informació pot anar o no il·lustrada amb una fotografia seva, alhora que estudia vies extraordinàries per la seva possible impugnació.