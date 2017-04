Detinguda per estafar 98.000 euros a l'àvia malalta d'Alzheimer que cuidava

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona una dona acusada d'estafar més de 98.000 euros a l'anciana de 81 anys que cuidava, malalta d'Alzheimer, informa avui la policia catalana.

Els Mossos han detingut una dona de nacionalitat argentina, de 29 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa.

La investigació es va iniciar quan els familiars de la víctima van interposar una denúncia després de detectar el desviament d'una gran quantitat de diners.

A més, indicaven que l'autora del frau era la cuidadora de la dona gran, malalta d'Alzheimer.

Segons els Mossos, la treballadora va aprofitar que s'havia guanyat la confiança de la víctima per encarregar-se de diverses tasques rutinàries i així aconseguir tenir accés a la seva llibreta i targetes bancàries.

A partir del 2015 va començar a retirar diners que posteriorment acabava traspassant al seu propi compte bancari -fins al 2017 es va traspassar un total de 98.430 euros-.

Els investigadors van comprovar mitjançant extractes bancaris que el modus operandi de la detinguda consistia a retirar diners en el caixer més pròxim del domicili de la víctima i uns dies després ingressava una part -de vegades la totalitat- en el seu propi compte bancari.

Els imports dels reintegraments en efectiu oscil·laven entre els 300 i els 600 euros, i els agents van poder comprovar que els diners ingressat per la detinguda en el seu compte bancari, amb el concepte "sou", guardaven una relació proporcional amb el retirat del compte de la víctima.

A més de tots aquests reintegraments, que cada vegada eren més freqüents, la detinguda va ordenar una transferència de 3.000 euros des del compte de la víctima, figurant ella com destinatària i amb el concepte "feina".

La treballadora va ser citada a dependències policials per declarar sobre aquests fets, però no va saber explicar l'origen de tots aquests ingressos, i per això va ser detinguda i el passat 8 d'abril va passar a disposició judicial, quedant en llibertat amb càrrecs.