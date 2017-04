David Bonvehí és enregistrat en un dinar privat analitzant la possibilitat que el procés fracassi

David Bonvehí acompanyat per la coordinadora general del PDECat Marta Pascal en un acte a Manresa.

El responsable d´organització del PDECat, el bagenc David bonvehí, no descarta que la seva formació torni a una aposta de caràcter autonomista si el procés ´acaba sent un desastre´. Així es desprèn d´unes gravacions d´àudio difoses aquest dijous pel mitjà digital Catalunya Plural, en les que el polític valora temes com ara el viratge ideològic de la formació hereva de CDC, unes possibles noves eleccions autonòmiques o el model social promulgat pel partit.

Els enregistraments, segons afirma el mitjà, es van fer durant un dinar de caràcter privat amb alcaldes i regidors del PDECat al Bages que es va celebrar el passat dia 31 de març.



Referèndum pactat



Un dels temes sobre els que es pronuncia Bonvehí és la possibilitat que el govern que encapçala Carles Puigdemont acabi convocant un referèndum d´autodeterminació. En aquest cas, el responsable d´organització del PDECat es mostra prudent i aposta perquè, en l´hipotètic cas que això desemboqués en la convocatòria d´unes noves eleccions, la formació hi concorregués amb un cap de files d´un perfil marcadament independentista.

Ara bé, si l'aposta no funcionés, Bonvehí augura que si el procés acaba sent ´un desatre´, a uns possibles nous comicis el PDECat hauria de presentar-se amb un candidat de perfil autonomista. Això serviria també, segons es desprèn del contingut de les gravacions, per allunyar el partit de la ´radicalitat´ en què, segons Bonvehí, alguns votants veuen immersa l´antiga CDC. ´No podem ser més radicals que Esquerra o la CUP´, sentencia.

Model social



En els enregistraments també es pot escoltar Bonvehí conversant sobre altres qüestions com ara el tipus de polítiques socials que ha de promulgar el PDECat per tal de tornar a la ´moderació´ que creu que ha perdut. En aquest sentit, l´exalcalde de Fonollosa recorda el cas d´un vídeo en el que apareixia el President Puigdemont al costat de l´alcaldessa de Barcelona Ada Colau defensant el model d´escola pública.

Segons recorda, l´aparició d´aquest vídeo ha provocat ´un incendi des de fa dies´ a les files del PDECat entre els que defensen l´escolarització privada i els partidaris de la pública. ´Jo sóc de pública i la defensem, però això ens ha costat unes tensions internes per a molts votants nostres´, rebla.

Escenari indesitjat

En declaracions a Catalunya Ràdio i RAC1, el polític bagenc ha descartat d'entrada especular sobre la possible font de les filtracions i ha matisat que l'escenari d'eleccions a les que fa referència són una sortida indesitjada en el supòsit que el procés no tirés endavant. Un escenari, afegeix, per al qual s'hauria d'escollir un perfil de candidat adequat al moment.